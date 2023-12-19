Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 adreste ve arazide 109'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere 1 milyon 714 bin lira para cezası uygulandı.
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