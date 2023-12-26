Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu (Ağrı Haberleri)

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu

Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait tek katlı trafo binasının çatısı uçtu.

Yerinden sökülen çatı, bir evin bahçesine düştü.

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