Ağrı'da kuvvetli fırtına trafo binasının çatısını uçurdu

Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait tek katlı trafo binasının çatısı uçtu.
Yerinden sökülen çatı, bir evin bahçesine düştü.
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