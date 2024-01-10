Ağrı'da TIR'ın lastiklerinde 123 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelerek gümrük sahasına giriş yapan A.Ö. idaresindeki TIR'ın 2 lastiğinde X-ray taraması sonucu yoğunluk tespit etti.
TIR'ın 2 lastiğini çıkartıp kesen ekipler, 123 bin 800 uyuşturucu hap, 4705 tıbbi ilaç, 340 izotonik su, 5 diyabet iğnesi, 1414 boş ilaç kutusu ele geçirdi.
Ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.
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