Ağrı'da kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Ağrı'da kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Edinilen bilgiye göre, Orhan Akşit yönetimindeki 44 ABG 168 plakalı otomobil, sabah saat 08.45 sıralarında ’nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken karşıdan gelen araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Süleyman Baykal’a ait evin duvarına çarptı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine Doğubayazıt İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda evin duvarının bir bölümünde aracın çarpmasıyla hasar oluştu.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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