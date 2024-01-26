Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. (37) ile bir ay önce boşandığı Fatih A. (47) otoparkta tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A. üzerindeki bıçakla Handan A'yı yaraladı.
Handan A, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Fatih A'yı gözaltına aldı.
Aksaray Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aksaray Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Aksaray