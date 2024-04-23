Ölen borçlusunun mezarını açtı, ateşe verip cesedi yakmak istedi

“YAKACAĞIM SENİ”

Mezar başında ayın 20’si olduğunu söyleyen Aladdin Y., “Bugün 4. ayın 20’si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince. Ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam. Şansınız bitti Apo. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak.” dedi.



GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI



Canlı yayını gören ölen Abdullah Köse’nin yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede Abdullah Köse’nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.’yi ateşe verilmiş mezar başında mezarı açarken yakaladı. Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Şubesi ekipleri de açılan mezarı tekrar kapattı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.