"Cenazeden geliyorum" dedi: Alkollü çıktı

Olay Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurdu.

İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

Araçtan indiği sırada, "Cenazeden geliyorum" diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen Volkan K. (26) isimli sürücü 0.51 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi.