Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen İ.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan İ.K, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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