Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama

Sigara kaçakçılarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay önce 6 ayrı şüpheliye yönelik takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelileri adım adım takip etti.

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgular üzerine harekete geçen KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Şehir genelinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubedeki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.