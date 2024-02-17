Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 65 kişi yakalandı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet bölgesinde meydana gelen narkotik olayları ile ilgili 43 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 22 şüpheli yakalandı.

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