Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet bölgesinde meydana gelen narkotik olayları ile ilgili 43 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 22 şüpheli yakalandı.