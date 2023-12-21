Amasya’da 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (20) Merzifon'da yakalandı.



Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.S'yi yakaladı.



Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

