Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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