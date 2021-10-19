Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, Aziz Demir (64) idaresindeki 81 ER 301 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki Cemil Dalgıç (48), Emine Demir ve Emine Dalgıç yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

