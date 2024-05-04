Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça ele geçirildi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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