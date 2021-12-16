Amasya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.



Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



