Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İstanbul'dan Samsun'a giden Ayhan A. idaresindeki 07 BVG 30 plakalı otomobil, Ulubey mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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