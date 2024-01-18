Amasya'da sis etkili oldu

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü.
Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
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