Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Haberler - Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 15:01
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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