Amasya'da üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda şüpheli S.R'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 118,32 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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