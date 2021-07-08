Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:30
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçeye bağlı Kayadüzü köyünde bir köpeğin eski su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
AFAD görevlisi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna iple sarkarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, daha sonra köpeği sahibi İbrahim Şahin'e teslim etti.
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