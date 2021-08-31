Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı (Ankara Haberleri)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Haberleri 31.08.2021 - 14:44

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 şüpheli yakalandı

 MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

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