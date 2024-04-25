Ankara’da bungalov kavgası: 2 ölü

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile alanın işletmecisi Murat Yılmaz arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Y.E.H., Yılmaz ile iş yeri çalışanı Aleaddin Albaba’yı vurarak öldürdü.

Ankara’da bungalov kavgası: 2 ölü

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’da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba’yı silahla vurdu.

Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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