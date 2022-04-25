Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 11:00
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ardahan'ın yanı sıra Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si gözaltına alındı.
Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.
Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
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