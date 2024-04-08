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YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına itiraz mesaisi sürüyor. Kurul; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu: Seçim iptal edilsin

CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu: Seçim iptal edilsin

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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

YSK'nın aldığı kararlar şöyle:

-CHP'nin 'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.

-AK Parti'nin 'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

-AK Parti'nin 'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.

 -Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

-AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.

Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

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İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK 

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

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14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

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