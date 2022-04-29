Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 15:18
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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