Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı (Ardahan Haberleri)

Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 15:18

Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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