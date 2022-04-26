Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 12:25
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ardahan'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.
Jandarmanın Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ'a yönelik bir başka operasyonunda yakalanan 17 zanlının işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.
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