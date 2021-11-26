Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:35
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Kentte dünden bu yana kar yağışı ile sis etkili oluyor.
Yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Ardahan-Göle kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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