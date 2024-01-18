Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

İlçenin Ballıca köyü Ayıhamamı mevkisinde Hüseyin Köroğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Barhal Çayı'nın kenarına yuvarlandı.
Kazada sürücünün yanı sıra oğlu Ekrem, kardeşi Temel ve yeğeni Ramazan Köroğlu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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