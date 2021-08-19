88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Aydın Haberleri DHA 19.08.2021 - 08:28
Aydın Haberleri - DHA,
Alacamescit Mahallesi’nde devriye görevi yapan Kuşadası emniyetine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde hareketlerinden şüphelendikleri Yunus Güllü’yü kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi.
Polisin ‘dur ihtarına’ uymayan Güllü, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan incelemede Yunus Güllü hakkında ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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