Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İ.A. isimli şüphelinin sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, O.A. isimli şüphelinin sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde de bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süre el konularak ayrı ayrı 34 bin 746 TL idari para cezası uygulandı.