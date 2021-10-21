Aydın'da arsada havan mermisi bulundu

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 14:30
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki arsada bulunan havan mermisinin çevresinde uzman ekip inceleme yaptı.
İncelemenin ardından havan mermisi, imha edilmek üzere buradan götürüldü.
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