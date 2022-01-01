Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 01.01.2022 - 16:46
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Yeni Mahalle'de oturan Avni Küçük (43), gece kısa süreli görme kaybı yaşaması nedeniyle yakınlarınca Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Sabaha karşı durumu ağırlaşan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlk incelemede metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Küçük'ün cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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