Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı (Aydın haberleri)

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 15:35
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 6-13 haziran tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1365 kök kenevir, uyuşturucu içiminde kullanılan 6 aparat ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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