Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:53
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe açıklarında, farklı saatlerde lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kişiyi kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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