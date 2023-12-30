Aydın'da 73 yıllık stadın yıkım süreci başladı

Aydın’ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili düğmeye basıldı.

Sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkım işi ihalesinin ardından, ilgili firma çalışmalarına başladı. Statta koltukların sökülmesi işlemiyle yıkım süreci başlarken, Salı günü de iş makinaları ile duvarların yıkılmasının planlandığı öğrenildi.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sundu.

1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu’nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı Bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.