Aydın'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2066 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katında H.U.'ya ait evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmek isteyen ev sahibi başarılı olamayınca komşularından yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen H.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ev sahibi H.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekiplerin elektrik kontağı üzerinde şüphesinde durduğu öğrenildi.