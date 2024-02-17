Aydın'da polis uygulaması: 28 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmalarına yönelik son 24 saat içerisinde yapılan operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan; 2 yıl altı 13 kişi, 2-5 yıl arası 12 kişi, 5-10 yıl arası 2 kişi, 10 yıl ve üzeri 1 kişi ve ifadeye yönelik 24 kişi olmak üzere toplam 52 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.