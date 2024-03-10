Aydın'da tur otobüsüne çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Denizli’den Aydın yönüne giden S.Y. (55) idaresindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü, Polis Okulu Kavşağı yakınlarında Mehmet Andaç'ın (76) kullandığı 09 R 2658 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada yola savrularak başını refüje çarpan Andaç ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Andaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tur otobüsü şoförü S.Y, gözaltına alındı.