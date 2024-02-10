Aydın’da zeytin bahçesinde hırsızlık

Olay, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçlarından 150 kilogram zeytinin kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının N.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.



Şüpheliler hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ile birlikte Bozyurt Mahallesi’nde yakalandı.



Aracın arka kasasında çalınan zeytinler de ele geçirildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan tarımsal ürün sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.