Aydın’da zeytin bahçesinde hırsızlık

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden 150 kilo zeytin çalan 2 şüpheli, kısa sürede jandarma ekiplerince Bozyurt Mahallesi’nde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da zeytin bahçesinde hırsızlık

Olay, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçlarından 150 kilogram zeytinin kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu olayının N.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheliler hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ile birlikte Bozyurt Mahallesi’nde yakalandı.

Aracın arka kasasında çalınan zeytinler de ele geçirildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan tarımsal ürün sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

YEREL HABERLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...