Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-08) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 9’u çocuk, toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.