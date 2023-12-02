Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.



Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.