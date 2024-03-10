Balık tutmak isterken Dicle Nehri’ne düştü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde balık tutarken Dicle Nehri'ne düşen 80 yaşındaki adam, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balık tutmak isterken Dicle Nehri’ne düştü

Alınan bilgilere göre, Ferit Köşk Mahallesi’nde balık tutmaya çıkan H.M. (80), dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi. H.M., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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