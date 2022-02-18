Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 16:19
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
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