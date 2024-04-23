Korhan Berzeg’den 1 yıl sonra ilk iz: Kimliği, kredi kartları ve insan kemikleri bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:



"Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.



Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir."



Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.