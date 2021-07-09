Balıkesir devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir Haberleri DHA 09.07.2021 - 12:49
Dursunbey ilçesinin kırsal Aziziye Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veysel Balaban, tarladan dönerken yönetimindeki traktörün kontrolünü yitirdi.
Traktör, ormanlık alana devrildi.
Balaban eve dönmeyince, yakınları ve köylüler aramaya çıktı.
Devrilen traktörü bulan köylüler itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Balaban’ın hayatını kaybettiği belirledi.
Traktörün altından çıkarılan Veysel Balaban’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
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