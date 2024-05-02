Sanayiye bırakılan aracın parçalarını çaldılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlar, tamir için sanayiye bırakılan hasarlı aracın 15 parçasını çaldı.

Sanayiye bırakılan aracın parçalarını çaldılar

Bandırma’da kendi adına ruhsatlı hasarlı aracını tamir edilmesi için sanayide bir işletmeye bırakan Ş.Ç. isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı. S.Ç., sabah aracına ait ön kaporta, şanzıman, difransiyel, motor, teyp, ön farlar, sol ön çamurluk, motor beyni, ön panel, panjur, el freni, davlumbaz, filtreler ve radyatörün olmadığını görerek polise müracaat etti.

Sanayiye bırakılan aracın parçalarını çaldılar - 1

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda B.E. (18), E.E. (45), V.E. (23) ve M.E. (20) isimli şahısların sanayi içerisine girerek araç parçalarını çaldıkları tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeleri ikamet önünde bulunan kendilerine ait hasarlı araca monte ettikleri anlaşıldı.

Hasarlı araçta bulunan malzemeler sökülerek, araç sahibine teslim edildi. Şüphelilerden E.E., V.E. ve M.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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