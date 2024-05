Sanayiye bırakılan aracın parçalarını çaldılar

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda B.E. (18), E.E. (45), V.E. (23) ve M.E. (20) isimli şahısların sanayi içerisine girerek araç parçalarını çaldıkları tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeleri ikamet önünde bulunan kendilerine ait hasarlı araca monte ettikleri anlaşıldı.



Hasarlı araçta bulunan malzemeler sökülerek, araç sahibine teslim edildi. Şüphelilerden E.E., V.E. ve M.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.