Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastası Gülten Güler'e (83) ulaşıldı.

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:50

Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe kırsalındaki ﻿Karasukabaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Komando birliğinin de katıldığı, iz takip köpeğiyle yürütülen çalışma sonucu yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, Güler'e ısınması için mont verdi, su içirdi.

Gönen Devlet Hastanesinde muayene edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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