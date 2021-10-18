Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:50
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe kırsalındaki Karasukabaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Komando birliğinin de katıldığı, iz takip köpeğiyle yürütülen çalışma sonucu yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, Güler'e ısınması için mont verdi, su içirdi.
Gönen Devlet Hastanesinde muayene edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.