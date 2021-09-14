Balıkesir'deki çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 20:08

Balıkesir'deki çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,

Muharrem Güler'in (51) ölümünün ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin, Balıkesir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altınoluk Mahallesi Bent mevkisindeki bir çiftlikte çalışan Güler, 11 Eylül'de silahlı saldırıya uğramış, sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirmişti. Jandarma, cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.​​​​​​​

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