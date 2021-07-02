Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması yürütüyor

BATMAN (AA) - Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması gerçekleştiriyor. Batman'da kamu ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mobil ekipler de aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için köyleri geziyor. Aşı yapma konusunda tereddüt eden vatandaşları ikna ekipleri ziyaret ediyor. İhtiyaç duyulduğu durumlarda İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu da ikna ekiplerinin çalışmasına katılıyor.

Pamukçu, Covid-19 salgınını bitirebilmek amacıyla Batman'daki tüm sağlık teşkilatının seferber olduğunu söyledi. Batman'da 120 bin kişiye 170 bin doz aşının yapıldığını bildiren Pamukçu, tüm aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu hastanelerinde aşıların randevulu bir şekilde uygulandığını, mobil ekiplerin de kırsalda aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Pamukçu, şöyle konuştu:

"İkna çalışmaları kapsamında köylerin ileri gelenlerinden de istifade ediyoruz. Köyün kanaat önderlerinden, imamından, muhtarından, öğretmenlerinden bu anlamda saygınlığı olan herkesten salgını bitirebilmek, aşıya rağbeti arttırabilmek adına destek alıyoruz."

Batman'da aşıya büyük bir rağbetin olduğunu ifade eden Pamukçu, 15 Temmuz'a kadar yüksek oranda aşılama yaparak salgınını hem Batman'dan hem de Türkiye gündeminden çıkarmak istediklerini kaydetti.