Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı

"GÖTÜRÜLEN HER MATERYALİN ARKASINDAYIZ"



Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı.

Tekik, el konulan materyallerin arkasında olduklarını belirterek, “Yeni bir kayyum rejimine zemin hazırlama amaçlı psikolojik savaş yöntemlerinin tümünün devreye sokulduğunu, manipülasyonların yapıldığını, yerel yönetimlerimizin illegalize edilmeye çalışıldığını gene partimizin yasal, meşru demokratik siyaset anlayışının kriminilaze edilmeye çalışıldığını bugün parti il binamıza yapılan baskınla ve 4 saat süren aramayla bir kez daha görüntülemiş olduk.

Yaklaşık 4 saat sürdü arama ve tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz” dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.